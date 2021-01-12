【英國疫情】倫敦醫院每日接收800名確診者　救護車需排隊9小時送患者入院

▲ 倫敦的醫院每日接收800名確診者，救護車需排隊9小時送患者入院。

全球新冠肺炎疫情仍然持續，英國累計確診個案破3100萬宗，有17間醫院處於第三級別的緊急狀態，超出負荷，其中倫敦的醫院每天接收800名患者，救護車服務因需求急增而延誤。

綜合外媒報道，醫護人員學院（College of Paramedics）負責人Tracy Nicholls表示，救護車服務正承受「前所未有的壓力」，部份救護員需排隊等候9小時才可將患者送往醫院。需要救護車服務的人士也因此受耽延，部份地區人士需等候長達10小時才可上車。Tracy Nicholls表示，若人數不斷增加，將帶來潛在風險，人們會無法使用救護車服務。

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據NHS的數據，截至上周五上午8時，英國新冠肺炎患者住院人數已達29346人，比上一周前增加30％，創下新高。英格蘭首席醫療官Chris Whitty表示，由於新冠肺炎病例不斷增加，醫院正面臨最嚴重的危機。她在《星期日泰晤士報》一篇文章警告，當重症患者被拒之門外時，不認真對待封城措施的人，可能很快就引致「可避免的死亡」。

由於疫情嚴重，英國首相約翰遜早在1月4日發表全國講話，宣布英格蘭翌日（5日）起將實施「封城」，這是當地自去年3月、11月以來的第三次。其他措施包括：所有中小學關閉，大學生須留家遙距學習；所有非必要商店亦會關閉，食肆及酒吧只會提供外賣服務，並禁止賣酒。除了採購物資、運動、病毒檢測及醫療治療等必要原因外，所有民眾都不准外出。措施料維持至2月中，近5,600萬人將受影響。

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責任編輯：羅嘉欣