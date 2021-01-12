機場示威兩男否認非法集結　便衣警稱前往解救被挾持的人

▲ 被告高穎康（右）。（林欣樂攝）

香港國際機場於2019年8月發生反修例示威，其中4名男子涉於機場示威期間襲擊1名警務人員，引致警務人員一度拔槍示警。涉案其中2名男子昨否認非法集結罪，案件今（12日）於區域法院續審。便衣警員供稱，他當晚收到指示有1人在機場內被示威者圍困，他的任務是去「解救被挾持的人」，及至救護車開始離開時，有人投擲硬物及拍打「便裝車」車身。

涉案被告高穎康（25歲；廚師）及麥幸雄（24歲；清潔工）。涉案第3被告高穎康及第4被告麥幸雄否認於2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區內參與非法集結。

案件今續審，控方播放的現場新聞片段顯示，當晚有人在1號客運大樓外的暢航路上堆起行李車等物品，阻礙警察運輸巴士及警員駕駛的私家車前進，有人向車輛投擲雜物，另有人用鐳射筆射向車上警員，一人曾將長鐵欄放在車底，並稍為撬起車身。

駕駛該私家車的警員曹震威供稱，當時感覺到車身有輕微搖晃。當辯方律師問及，是否未能認出任何一個襲擊其車輛的人，曹表示同意。曹又指，現場過百人中，並非大部分人身穿黑色衣物，但當中很多人有配戴口罩。

▲ 警員李志榮。（林欣樂攝）

案發當晚駕駛另一輛私家車的便衣警員李志榮供稱，他當晚收到指示，指有1人在機場內被示威者圍困，其任務是去「解救被挾持的人」，他於當晚10時半駕車離開機場警署，並於15分鐘後到達案發地點，他知道另有高級警員先入內談判，嘗試解決事件。

李續供稱，約於晚上11時在暢運路，有記者圍著救護車拍攝，他相信前面的救護車已接走傷者，救護車後則有1輛警察運輸巴士及4輛「便裝車」緊隨前行，包括李所駕駛的「便裝車」在內。

李稱救護車開車後，隨後的車隊前進速度緩慢，有示威者看見車上警員身穿警察背心，有人上前投擲硬物、拍打「便裝車」車身以及以鐳射筆照射，其中一輛車玻璃窗爆裂。

李又指，有人用欄杆卡在車底，亦有人主動移開行李車及障礙物，過程逾5分鐘，警員通知上級支援，及後轉往右邊小路，並停下檢查損毀情況，發現車身多處凹陷。

第4被告的代表律師讀出李部分的書面供詞，李寫道「（當時）大量暴徒戴上面罩及頭盔。由於被鐳射筆照射，所以未能辨認暴徒的外貌及衣著」，李確認內容。審訊明（13日）續，兩名被告續准保釋。

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記者：林欣樂