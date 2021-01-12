【疏忽照顧】獨留在家9小時餓極出門　3歲女童僅穿內衣-18.6°C街頭流連

▲ 南韓一名3歲女童僅穿上單薄內衣，在零下18.6度的街頭流連。

南韓近日迎來多年來最嚴寒的天氣，日間氣溫維持在零下10多度左右，而入夜後體感溫度更跌至零下20多度。在寒冷的天氣下，一名3歲女童僅穿上單薄的內衣，在零下18.6度的街頭流連，嚇得街坊報警求助，才知道她被媽媽獨留在家，因太肚餓而出門。

好心人為女童穿外套保暖

據南韓傳媒《韓聯社》報道，上周五（8日）是南韓35年來最寒冷的一天，當日最低氣溫為零下18.6度。有市民在便利店發現一名3歲女童，她當時只穿著內衣，整個人冷得瑟縮發抖，並表示很肚餓，看到她的情況令人心痛不已。

從便利店的閉路電視片段可見，當日下午5時40分左右，有好心人在便利店發現該名3歲女童，看到女童衣著單薄，隨即為她穿上一件黑色的外套，好心女子更蹲下來為女童整理衣服。其後警員接報到場，並為女童換上一件較合身的小童外套。

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獨留在家9小時 便利店等媽媽

警方調查後得知女童的媽媽上班後，獨留她一人在家約9個小時，她因為肚餓離開家中，到便利店購買食物。怎料回家後驚覺大門反鎖了，她只好又回到便利店等待媽媽下班。

首爾江北警察局於周六（9日）指出，未發現女童受虐的記錄，而女童身上也沒任何瘀傷。警方稱女童的住所沒有打掃過，將進一步調查女童的媽媽上班後，是否有留下食物給女童，否則或涉疏忽照顧。根據《兒童福利法》，女童暫時已交由其親戚照顧。

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責任編輯︰王明芳