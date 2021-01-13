推動數據經濟新時代    共創未來價值

踏入廿一世紀，人工智能（AI）、區塊鏈、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、金融科技等新科技應用，引領不同行業的數碼轉型。但各種科技領域的背後，都需要大量數據為基礎作精密分析，才能衍生用於各行各業的新產品和新服務。

數據早被譽為「新石油」，是未來新經濟增長的重要資源。在歐美各國，而「數據經濟」早於多年前已備受注視，數據科學家（Data Scientist）就被視為2019年美國最有前途的工作。事實上，數據經濟早已成為全球發展新經濟的一個重要方向，香港在這方面又有什麼新發展方向？

數據助提升經濟社會效益

大數據如何轉化為實在價值？最直接莫過於經濟效益。根據歐盟委員會去年一份研究報告指出，2019年數據經濟為歐盟成員國(連同英國) 帶來的直接經濟影響便高達逾708億美元；美國在這方面的直接經濟影響則更有近2170億美元，相當於同年本港生產總值近6成。

在亞洲，近年數據經濟也開始萌芽。以台灣為例，政府帶頭建立開放資料平台，開放及運用收集到的數據開發不同應用方案，同時鼓勵企業開放數據，促成公私營創新合作，促進產業發展。在2020年年初應對疫情期間，政府利用官民開放的數據，開發口罩地圖、實名預購和追蹤檢疫等防疫系統，更獲得國際社會讚揚。

港全新基地發展數據經濟生態

其實香港亦絕對具備條件大力發展數據經濟，打進這片新興市場。近年本港創科發展蓬勃，以由科技園公司管理的香港科學園為例，園區內便有近1,000間科技企業、接近1.4萬工作人口，形成了一個具規模的創科生態圈。

為推動香港的數據經濟，科技園公司亦於同樣由其管理的將軍澳工業邨內，興建了數據技術中心 DT Hub（Data Technology Hub），希望匯聚相關科技企業及人才，專注發展成為香港數據相關技術產業的新基地及數據科研生態圈。

▲ 數據技術中心（DT Hub ）拉闊並延伸科學園的創科氛圍及各項產業優惠，銳意培育新一代數據人才，共同邁向數據時代。

先進設施延伸創科生態

DT Hub延伸了科學園的科研氛圍及各項產業優惠，落戶的企業有機會獲得一系列研發支援和擴展業務的便利，科研人才的聚集亦令未來在中心內的企業機構等得以更緊密交流合作，從而互補優勢、為彼此業務創造新價值，發揮更大的協同效應。

此外，DT Hub所在的將軍澳工業邨內密集海底電纜登岸站、亦是數據中心林立的核心地帶。加上中心配備專用電訊線管道，具有極強網絡及數據傳輸能力，種種先進硬件設施有助科技企業建立大數據匯集及分析平台，或透過機器學習和AI深度學習，建立各種數據模型及演算法，開發數據為本的創新應用方案，為不同行業以至整個社會帶來更大效益。

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（資料由客戶提供）

