【日本暴雪】日本冰封多處現奇景　積雪挖窿製天然雪櫃開水喉秒變冰柱【多圖】

▲ 日本連日降暴雪，令多處出現厚厚積雪，網民紛紛拍照分享家中冰封奇景。

近日寒流襲擊東亞地區，香港氣溫連日降至10度以下，韓國更降至零下10多度，日本也連續下大雪，已造成最少11人死亡，逾330傷。日本多處出現厚厚積雪，甚至湧入屋內，天氣凍得連家中的水喉也結冰。有人將計就計，將積雪挖窿自製天然雪櫃，苦中作樂嘆冰凍啤酒。

日本變雪國 市民苦中作樂

據《中央社》報道，日本新潟、北陸等地從7日（上周四）起連續下大雪，造成最少11人死亡，超過330人受傷。其中福井縣截至昨日上午有3人死亡，東北地區的山形縣也有8旬老翁在除雪時身亡。

日本變成雪國，很多日本人也留在家中，並拍下家中和附近的冰雪奇景。有網民在Twitter上載自製天然雪櫃的相片，他打開窗戶在積雪中挖了兩個大窿，放入數罐啤酒，並留言︰「在這種情況下能享受的人就贏了。」獲得大批網友讚好︰「這想法太天才了！」

在雪國下的汽車不是被積雪掩沒，就是被天花的冰柱「威脅」，恐怕會直插車身；有人更苦中作樂，將多條冰柱插入車頂的積雪，變身「冰雪箭豬」。有網民影到鄰居的屋頂被積雪重重壓頂，表示非常擔心，有人更高呼︰「拉開窗簾還以為世界末日」、「回到冰河時期？」

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責任編輯︰林綺玲