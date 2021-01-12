【魚目混珠】Oreo奧利奧變「Oyio奧1奧」 央視直擊山寨食品一日可賣過百箱

▲ 央視直擊雲南山寨食品批發市場。

臨近新春歲晚，又是準備辦年貨的時候。內地中央電視台最近派出記者，走訪雲南一個大型批發市場，發現有大量山寨食品發售。這些假貨商標多與大廠品牌相似，其中港人熟知品牌Oreo就被改成「Oyio」。有銷售商指這些食品相當受歡迎，一天甚至能賣出過百箱。

央視記者來到位於昆明市的新廣豐批發市場，在一間店內發現不少知名品牌，被不法生產商玩起「文字遊戲」，如知名朱古力「士力架」變「克力佳」、糖果「大白兔」變「小白牛」、夾心餅「Oreo奧利奧」變「Oyio奧1奧」。

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商家指，這些山寨食品多數往城郊和鄉鎮銷售，臨近過年時，一天銷量可達上百箱。相關人士透露，山寨食品大致分為兩類：一種是故意採用和大廠品牌類似的商標和包裝；另一種是委託代理加工企業來模仿產品，以假亂真。

當地市場監督管理局派員前來檢查，要求商店下架山寨產品，將進一步查證產品質素。不少網民留言討論，過往也曾見過其他山寨仿製品，有人指自己曾見過「司口司樂」和「雷碧」。有網民表示不擔心山寨貨的包裝，只怕食材用料有問題。

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責任編輯：羅嘉欣