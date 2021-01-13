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【中文修辭】如何以誇張手法加強文字表達效果？

中文科 11:05 2021/01/13

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誇張是中文常用的修辭手法，透過故意擴大或縮小形容事物的外形、特徵、作用等令讀者更快進入作者所描述的氛圍當中，切身感受作者所表達的情感和態度。

1. 擴大

定義：刻意地將客觀事物誇大，例如誇大該事物的多 、長 、大 、高、快等方面。

例句：煙花綻放的聲音大得把我耳膜都震破。

中文也有些運用了誇張手法的成語，例如「天各一方」是用作形容兩地相距極遙遠。

2. 縮小

定義：縮小與擴大相反，指故意把客觀事物形容得少 、短 、小 、低 、慢等。

例句：香港的住宅面積一般都只有巴掌大。

「一衣帶水」是運用了縮小手法的成語，形容水面狹窄有如一條衣帶。

3. 超前誇張

定義：在時間上把先發生的事物移後, 把之後才發生的事提前的誇張形式

例句：他還未喝酒，就已經不勝酒力，醉倒在一旁了。

運用誇張手法時須注意的事

1. 切忌把事物形容得與事實相似，否則會容易使人誤會

2. 不應毫無節制及原則地誇大或縮小，於以生活的基礎和根據來誇大或縮小

3. 使用誇張手法時應留意文體，在某些特定文體中不應使用誇張手法以免歪曲事實，例如說明文、議論文等等

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