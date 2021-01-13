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【罰抄爭議】K2學生背不出「三陽開泰」被罰抄10次 老師反駁媽媽投訴：早點學寫字更好

親子 16:36 2021/01/13

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台灣一名媽媽日前在網上發文，指就讀K2的女兒因背不出「三陽開泰」，被老師罰抄10次，引起她不滿。

不少老師愛用「罰抄」令學生加深對文字的記憶，台灣一名媽媽日前在Facebook專頁「靠北幼稚園」發文，指就讀K2的女兒因背不出「三陽開泰」，被老師罰抄10次，引起她不滿。

該名媽媽指出，那位幼稚園老師要女兒背包含數字的吉祥語，女兒太緊張背不出來，老師便要求她罰抄10次「三陽開泰」，認為抄寫之後便會背出來。

台媽得知後甚為不滿，認為「三陽開泰」對K2生來說太難，也擔心太早握筆寫字影響小朋友的手部肌肉。怎料老師反駁，「以前中國古代小朋友很小就開始握筆寫字了，而且其他媽媽也沒有說什麼，讓小朋友早點學習漢字不是很好的一件事嗎？」。台媽聽後再次重申憂慮，老師才免除女兒罰抄。

帖文引來網民熱議，不少網民不滿老師安排罰抄，「孩子有興趣的事，根本不用逼，孩子自己就會學得很好」、「老師的做法不恰當」、「對幼稚園生來說太難了」；有網民則認同老師做法，「老師盡自己的職責，教好小孩讀書寫字」、「老師也只是遵從課程設計」。

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責任編輯︰王明芳

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