香港公開大學 賽馬會健康護理學院落成啟用 聯繫社會各界建協同效應 大學發展邁向新里程

香港公開大學（公大）一直與時並進，因應社會的需要而不斷發展，為所有好學不倦的有志之士提供優質的高等教育。經過四年籌建，標誌著大學發展新里程的香港公開大學賽馬會健康護理學院正式落成啟用。新校園除了為香港的護理教育注入新動力，以應付人口老化帶來的挑戰和與日俱增的醫療服務需求，亦是與公眾、學術界以及公私營機構聯繫的樞紐，同時為所有公大師生提供理想的學習和休憩設施。

▲ （後排左起）香港特別行政區行政長官兼大學校監林鄭月娥、香港賽馬會主席陳南祿、（前排左起）公大校董會副主席黃天祥博士、前校董會主席伍步謙博士、副校監李業廣博士、校董會主席黃奕鑑、前校董會主席方正博士，以及校長黃玉山教授主持香港公開大學賽馬會健康護理學院開幕典禮。

公大於1 月8 日舉行香港公開大學賽馬會健康護理學院開幕典禮，邀得香港特別行政區行政長官兼大學校監林鄭月娥、香港賽馬會（馬會）主席陳南祿、公大副校監李業廣博士、校董會主席黃奕鑑、前校董會主席伍步謙博士及方正博士、校董會副主席黃天祥博士，以及校長黃玉山教授分別透過預先錄影的形式和親臨現場一同主禮，共同在疫情的挑戰下以新模式見證公大的歷史時刻。

全新校園 承先啟後

公大校董會主席黃奕鑑表示，經過三十年迅速發展，大學已由一所只提供遙距課程的學院，發展成為一所綜合型大學，提供涵蓋不同學科範疇的全日制、遙距兼讀制以及深造學位課程。對遙距兼讀制而言，公大仍然堅持「有教無類」的創校原則；對全日制而言，則秉持「作育英才」的宗旨，在培育人才及支持香港高等教育方面取得驕人成就。隨著公大校園進一步擴展，把所有與健康護理相關的資源及設備集中於新大樓，使不同課程及項目之間增加協作，配合社會需要及滿足學生對知識和專業的追求，同時提升大學整體教與學的質素，相得益彰。

黃主席特別感謝香港特區政府、香港賽馬會慈善信託基金，以及一眾公大友好及善長對新校園的支持，亦衷心感謝大學同仁、學生和校友的努力及支持，令公大繼續邁步向前，在未來日子再創高峰。

▲ 香港公開大學校董會主席黃奕鑑

馬會主席陳南祿在錄影致辭中表示：「疫情提醒我們，醫療保健以及提供服務的高質專業人員同樣至關重要。馬會很高興是次對香港公開大學的捐助，能有助培育新一代健康護理專業人員，以及讓新學院大樓配備先進的設施並達致最高的環保建築認證的要求。是次捐助亦正好反映了馬會致力『建設更美好社會』的宗旨。」香港賽馬會慈善信託基金捐出港幣二億八千一百萬元，支持興建香港公開大學賽馬會健康護理學院的建築經費及發展，此筆捐款亦是馬會慈善信託基金歷來對公大撥出的最大額捐款，意義深遠。

校長黃玉山教授喜見新校園為所有公大學生提供一個理想的學習環境，大樓不僅配備了不同專業範疇的教學實驗室，更為他們提供了現代化的學習設備及寬敞的休憩設施，進一步豐富了同學們的學習經驗。同時，黃教授對大學的雄厚實力及各成員上下一心的努力感到十分驕傲。

黃教授續稱，公大現時的學生人數已增長至超過一萬名全日制本科生，八千三百多名兼讀制學生，以及約一千名研究生，成績有目共睹。「縱使面對社會帶來的種種困難和挑戰，公大今年的收生數字卻持續上升，而所提供的優質高等教育及豐富學生的大學體驗等領域更在政府的學術評審中獲得高度評價，肯定了大學一直肩負的教育使命。」

▲ 香港賽馬會主席陳南祿

力求卓越 迎接機遇

對於大學的發展，黃玉山教授於典禮上提及大學重新命名一事。他指出，由於

公大已轉型，多年來同學多次向校董會及大學領導層表示，公開大學的名稱容易令外界誤解。因此，大學在2019至2020 年與不同的持份者進行諮詢，以及向公衆徵集新名稱建議，再交予由校董會成立的評選委員會遴選，最後由校董會通過將大學重新命名為「香港都會大學」（Hong Kong Metropolitan University）。

黃教授認為，這個新校名具包容性，符合大學作為綜合型大學的性質，也反映大學、同學及校友創新、進取、多元的精神。新名稱更能夠反映大學具備現代化及前瞻性的教學和研究，亦沒有為將來的學術發展方向設限，有助大學發展新的領域，以滿足社會不斷變化的學習需要和人才需求。展望未來，黃教授期望公大隨著新校園啟用及重新命名後能夠踏上新里程，承接以往的優良傳統，勇往直前，再創佳績。

▲ 香港公開大學校長黃玉山教授

為人才發展注入新動力

近年，公大在各方面均取得長足的發展，短短數年間先後進行多個校園發展計劃，以迅速應對市場發展趨勢及殷切的人才需求。與此同時，公大一方面積極投放更多資源發展專業及實用的課程，在教與學上創優革新，以配合學生對學習的期望及培育人才；另一方面持續提升研究實力，大學近年在各個優勢領域上的研究發展成績斐然，校內日益濃厚的研究文化亦有助提高教學質素，相輔相成。

此外，公大亦計劃進軍大灣區，與肇慶市人民政府及肇慶學院合作籌辦大學，以推動粵港澳大灣區的高等教育發展，為國家和香港的經濟社會發展作出貢獻。

▲ 香港公開大學賽馬會健康護理學院落成啟用，標誌著大學發展邁向新里程。

締造理想學習環境

作為一個既配合大學發展路向，又滿足香港對專才及社會發展需求的全新教育項目，香港公開大學賽馬會健康護理學院不單為公大帶來更多空間，其設計更為校園添上充滿朝氣活力的新面貌。坐落於何文田正校園對面，樓高十三層的新校舍採用了現代建築風格的設計，也加入大量的綠化元素，融入附近的社區環境。

公大在健康護理教育具備多年的經驗及優勢，新校園亦令大學在堅實的發展基礎上更日臻完善。修讀護理及物理治療學課程的學生將於設備齊全的實驗室學習，積極回應社會對相關人才的需求。此外，新校園亦為大學與非牟利機構合作方面增加發展空間，為有特殊教育需要的兒童提供支援的同時，也為學生提供寶貴的實地觀察機會，共同服務各個社群，推動香港成為健康城市。

新大樓配備嶄新的教學設施和儀器，以及完善的學生設施，讓所有學生與教職員能夠享用更舒適的教學環境、休憩空間及活動場地。

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