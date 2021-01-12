【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院職業治療部增一名職業治療師確診　至今部門共4人染疫有11人檢疫

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，全為本地個案，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關；另有約30宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會交代疫情。

何婉霞表示，瑪嘉烈醫院職業治療部再多一名員工初步確診，該名員工為職業治療師，早前亦有接受檢測，結果呈陰性；昨日再進行檢測時呈陽性，該名員工在1月8日曾在多用途房間工作。

她續指，職業治療部先後已有3名員工確診，醫院當局為謹慎起見，將擴大追蹤範圍，在1月4日至8日曾在多用途房間工作或進食或逗留逾兩小時者均被列為緊密接觸者，有5人列為緊密接觸者須檢疫，連同早前個案的緊密接觸者，目前合共11名員工須檢疫；另外，有41名病人逗留少於一小時，其中有13位曾取康復用品，故呼籲交回用品及進行檢測。

何婉霞亦表示，職業治療部目前已暫停開放及已進行徹底清潔，服務受到影響，希望市民體諒。

另外，何婉霞表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得63宗呈報個案，而今日再多56名確診病人出院，至今共有8,524名病人康復出院。

現時有569人在25間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中41人情況危殆、35人嚴重、493人穩定；現時正使用1,235張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別為58%及70%。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾卓鋒