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【確診大廈】油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫　居民及訪客須強制檢測

社會 16:37 2021/01/12

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新填地街26號。（程志遠攝）

本港今日（12日）新增60宗新冠肺炎確診個案，全屬本地病例，當中13宗屬源頭不明；另有約30宗初步確診個案。衞生防護中心公布，油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈至今有13個單位出現確診或初步確診個案，涉及26人，當局要求所有居民，以及於去年12月30日至今年1月12日，在大廈內曾逗留2小時或以上的人士，須強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，新填地街20號有個2個單位﹑共5人確診，其中一個單位與早前中九龍幹線地盤群組有關，另一單位的患者屬源頭不明。

她指，新填地街22號亦有一個單位的病人，暫時找不到源頭；26號大廈除了早前已有2個單位的確診者與將軍澳藍田隧道群組及機場三跑工程群組相關，另有多6個單位分別有居民確診或初步確診。

新填地街20號：今日新增2個單位確診，共有5名人士，包括一個單位有3人；其中一個單位與中九龍地盤相關，另一不明

新填地街22號：1個單位，涉及2個人，不明感染源頭

新填地街24號：未有

新填地街26號：今日增2單位、，有3名人士確診，至今共8單位確診，最初確診的2個單位包括一個屬將南地盤，另一單位則與機場3跑個案有關，餘下6個單位亦有個案，共14人確診，當中2人檢疫中心送院。另有2個單位初陽，包括一個單位3人確診、另一單位2人確診

此外，張竹君說，坪石邨金石樓﹑黃石樓及藍石樓的汚水樣本持續出現陽性，3幢大廈的居民要再進行強制檢測。

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記者：陳曉瑩

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