【新冠肺炎】今日新增60宗確診個案　全部本地感染13宗涉不明源頭

▲ 今日新增60宗本地確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，全屬本地感染，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關，累計9,344宗病例；另有約30宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

衞生防護中心公布，油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈出現多宗個案，曾於去年12月31日至今年1月12日，在大廈內逗留逾2小時者，須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

此外，今日新增9宗個案與中九龍幹線地盤群組相關；青衣救護站群組增3名救護員確診、港九小輪群組亦增3宗個案。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局公布，瑪嘉烈醫院職業治療部再多一名職業治療師確診，其早前的檢測結果呈陰性，至昨日再進行檢測時呈陽性。詳情即看：【下一頁】

屯門醫院一病人在1月6日進行入院篩查，入院時呈陰性並沒有病徵，及後該名病人需轉到另一間醫院，醫院再為該病人檢測時發現呈陽性。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩