▲ 張繼聰在澳門拍戲，謝安琪隔空送生日祝福。

張繼聰於2020年除夕完成21天隔離後，正式開始在澳門與周秀娜等人拍攝電影《馬達．蓮娜》。昨日（11日）是張繼聰的41歲生日，因拍戲要與家人分隔兩地，太太謝安琪在Instagram出Post放閃，大寫愛的宣言為丈夫慶生。

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▲ 謝安琪罕有放閃。（Instagram圖片）

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謝安琪放閃

謝安琪的社交平台一向專注發布有關工作的近況，今次未能與老公慶祝生日的她罕有分享兩張合照寫道：「如果可以的話﻿﻿，我也想成為﻿你心裏﻿一個小小的電燈膽，﻿﻿柔柔的光﻿、微微的暖﻿，點亮你的心房﻿﻿。張先生﻿，生日快樂。」冧爆張繼聰，也閃盲一眾網民。

而張繼聰在澳門亦獲劇組安排慶生，他也分享與眾人的合照，並寫道：

尋晚開緊工，搭正十二點竟然有神秘生日會，雖然喺條街，寒風凜冽膽拖涼鞋，不過即刻好溫暖，感謝一班工作同伴。另外有位支持咗我十幾年嘅澳門朋友仔，特登嚟送咗一個生日蛋糕俾我，thanks so much！堅嘅，好感謝大家對我嘅愛，我係一個好幸運同幸福嘅人，會繼續努力。

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老婆陪伴走出低潮

張繼聰與謝安琪結婚14年，育有一子一女（大仔張瞻，細女張靖）。二人是圈中的模範夫妻，張繼聰在社交平台亦偶爾分享一對子女的日常。

▲ 張繼聰一家4口。（Instagram圖片）

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張繼聰走過低潮

張繼聰與謝安琪在2007年結婚，同年並為人父人母，加上當時張繼聰事業發展不及謝安琪，令他承受很大壓力。

他去年接受好友訪談時錯指當年生活不容易：「我都是個普通男仔，廿幾歲返工搵錢養小朋友，生活不容易，且要面對負面攻擊，如何跟人解釋︰『其實我有嘢做㗎！我唔係靠老婆㗎！我寫歌每個月都有收入！』我由細到大算好tough，但持續幾年，蛇都死啦！我寫幾多歌，拿創作人獎，都沒人respect（尊重）……」

2017年，張繼聰曾於IG自爆曾患抑鬱症，透露當年曾因病猶豫是否出席《2009年度叱咤樂壇頒獎典禮》，但為了最愛的太太，決定帶病出席，見證太太奪得女歌手銀獎。

▲ 張繼聰與謝安琪非常恩愛。（Instagram圖片）

張繼聰闖出成績

張繼聰指當時很大壓力，每次行過報紙檔都擔心上封面，最嚴重之時是每次聽到太太唱歌都會感頭痛，所以某段時間完全不聽收音機，很怕聽到太太的歌聲。他也曾萌生自殺念頭。

不過，多年來的磨練，阿聰學懂調節心態，遇到負面時最多只嬲8分鐘。而且他亦發奮圖強，不再介意惡言︰「你們覺得我是廢柴又好、食軟飯又好，甚麼標籤都冇所謂，某程度那個都不是我，認識我的人只有我身邊的人，口長在別人處，可以講任何嘢，但我可以選認同與否。」

在謝安琪的默默支持及陪伴下，一家4口已捱過艱難時期，由村屋搬到4000呎豪宅，張繼聰的作品更受賞識，工作機會不斷。

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同場加映：楊潮凱專訪