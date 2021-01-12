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【新冠肺炎】護士媽媽產後復工接種首劑疫苗後確診　7月大B仔被傳染一度呼吸困難

兒童健康 16:51 2021/01/12

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英國一名護士媽媽產後復工接種首劑疫苗後確診，傳染未婚夫與7月大B仔。

新冠肺炎全球大流行，雖然疫苗現已面世，但防疫不能掉以輕心。英國一名護士產後復工，接種了疫苗後仍然染疫，其未婚夫亦確診，而2人的7個月大BB其後出現咳嗽及發燒等病徵，遂將他送院，檢測呈陽性。

7月大BB被爸媽傳染

綜合外媒報道，8日（上周五）英國一名護士Bonnie Saunders放完產假重返職場，她感染上新冠肺炎，其未婚夫Alan James亦確診。2人育有7個月大的兒子Jack，後來Jack出現咳嗽及發燒等病徵，送院後檢測結果呈陽性，被爸媽傳染了。爸爸表示：

很少聽到小孩染疫的新聞，以為兒子不會受感染⋯⋯

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病情惡化一度呼吸困難

Jack接受類固醇治療，需要吸氧氣，第2天情況好轉獲准回家。不過，翌日病情惡化，出現呼吸困難及氣促，於是再次送院。Jack自出生以來從沒生病過，經過是次染疫後，爸媽感到猶有餘悸。

沒想到兒子第一次生病就是新冠肺炎，是我們遇過最恐怖的事。

Bonnie康復進度理想，症狀較未婚夫及兒子輕，Alan認為與她數星期前接種過首劑美國輝瑞疫苗有關。而Bonnie在準備接種第二劑前就染疫出現病徵。Alan希望父母們不要掉以輕心，嬰兒也會感染新冠肺炎，並可以有嚴重症狀。

同場加映：家長免帶病毒惡菌入屋　入屋接觸小朋友前防疫五部曲

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責任編輯︰王明芳

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