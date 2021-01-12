【愛要及時】約定考前3名獎勵iPad父親病逝成遺憾　10年後女兒考入大學報養育之恩

▲ 約定考前3名獎勵iPad，惟父親病逝承諾變遺憾，10年後女兒考入大學報養育之恩。

台灣一名女網民發文分享，指自己升上中學時，父親承諾假如她考到全班前3名，就送她一部iPad，為此她努力達成目標，不過父親卻因病入院，其後病情惡化離世，雖然最初的承諾變成遺憾，但女網民繼續發奮，最終考入頂尖的大學報答父親，令人十分感動。

該名女網民於網上討論區「Dcard」，以「考到班排前三名 爸爸就買平板給妳」為題發文，指升上中一的那年，爸爸向她承諾，假如她考到全班前3名的成績，就會送她一部iPad，於是樓主努力讀書，最終達成目標。可惜不久，爸爸因慢性病住院治療。

樓主指，爸爸本身有糖尿病及三高等問題，所以每餐後都要吃不少藥丸，但由於是慢性病，故住院初期一切看起來都很正常。

由於爸爸所患的是慢性病，因此在他住院初期，一切看起來都很正常，爸爸更笑著對樓主說「等爸爸出院，爸爸就買ipad給你」，當時她很開心地笑，並滿心期待爸爸出院。

不過，樓主沒有等到那一天，爸爸的病情突然惡化，在某日的早晨昏迷後，再也沒有醒過來。由爸爸入院至病逝，前前後後不到十天，令樓主第一次感受到生命的脆弱。

當時媽媽替爸爸完成承諾，送了樓主一部平板電腦，儘管十年過去了，樓主現在回想起來，仍然難過得想哭。不過，縱使與爸爸天人相隔，樓主當時沒有被悲傷擊倒，而是發奮讀書，終於考上了台灣其中一間頂尖的大學。

我想...爸爸應該很以我為傲吧...

帖文令不少網民大為感動，不少人留言，「加油，妳爸爸一定很欣慰」、「你的爸爸一定會在天上守護你的」、「好好照顧媽媽，這世上還是很多美好的人事物」。收到網民暖心的留言，樓主表示十分感謝，又說：

希望大家都能好好珍惜身邊的家人、朋友、愛人...真的很謝謝你們，我覺得很溫暖。

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責任編輯：羅嘉欣