路透社稱北京介入初選拘捕行動　立法會選舉或再度押後

▲ 據路透社報道，押後至9月的立法會選舉，有機會再度押後。（經濟日報資料圖片）

逾50名民主派人士，上星期涉組織或參與初選而被捕。路透社報道稱，上述拘捕行動，是在北京介入下進行，又引述消息指，北京正考慮修改立法會選舉制度，令原本押後至今年9月的立法會選舉，或再度押後。

路透社引述兩個消息人士，稱二人高度熟悉香港事務，並代表北京利益，指上周超過50名民主派被捕，是要令社運人士變得沉默，確保香港不會回到18個月前（make sure Hong Kong doesn’t slide back to what we saw 18 months ago），消息人士又形容，北京已忍耐多時，需要一勞永逸解決問題，預料將會推出更多強硬措施，至少在一年內出現。

報道又指，北京仍關注，反對派還能在立法會中取得多數，故正討論，如何改革香港的選舉制度，解決政治架構的「缺撼（deficiencies）」，令去年因疫情延遲一年的立法會選舉，有機會再度押後，改動會削弱民主派在特首選舉委員會中的影響力，形容「或會撼動整個政治基礎（will likely shake up the whole political base）。」

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責任編輯：陳宛彤