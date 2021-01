路透社稱北京介入初選拘捕行動　立法會選舉或再度押後

▲ 據路透社報道,押後至9月的立法會選舉,有機會再度押後。(經濟日報資料圖片)

逾50名民主派人士,上星期涉組織或參與初選而被捕。路透社報道稱,上述拘捕行動,是在北京介入下進行,又引述消息指,北京正考慮修改立法會選舉制度,令原本押後至今年9月的立法會選舉,或再度押後。

路透社引述兩個消息人士,稱二人高度熟悉香港事務,並代表北京利益,指上周超過50名民主派被捕,是要令社運人士變得沉默,確保香港不會回到18個月前(make sure Hong Kong doesn’t slide back to what we saw 18 months ago),消息人士又形容,北京已忍耐多時,需要一勞永逸解決問題,預料將會推出更多強硬措施,至少在一年內出現。

報道又指,北京仍關注,反對派還能在立法會中取得多數,故正討論,如何改革香港的選舉制度,解決政治架構的「缺撼(deficiencies)」,令去年因疫情延遲一年的立法會選舉,有機會再度押後,改動會削弱民主派在特首選舉委員會中的影響力,形容「或會撼動整個政治基礎(will likely shake up the whole political base)。」

責任編輯:陳宛彤