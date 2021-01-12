【守護至死】3名幼女被困火海走避不及 媽媽緊緊擁抱安慰直至最後一刻

▲ 媽媽守護3名女兒到最後一刻。

澳洲墨爾本一棟民宅發生火警，消防員撲滅大火後，在浴缸發現4具遺體，女屋主與3名女兒緊緊擁抱，消防員推測3名幼女走避不及，母親緊緊擁抱她們安慰，直至最後一刻，令人動容。

綜合外國傳媒報道，火警發生在當地時間凌晨，火警發生後，當局派出超過30名消防員到場撲救，大火在數個小時後才被救熄。消防員其後進入民宅搜救，結果在樓上套房的浴缸中發現了一位母親和3名女童的遺體，而相信是男業主則被燒傷，被送往醫院救治。

負責搜救的消防員對4名母女的遇難感到憂傷，並指4個人被發現時緊緊擁抱在一起，相信是3名女童走避不及，媽媽緊緊擁抱3名女兒安慰，直至到最後一刻，場景令人心酸。

遇難的媽媽是日本籍女子岡野薰，以及分別3歲、5歲及7歲幼女，原本在區内開設日本餐廳，而餐廳的用品都存放在車庫中。鄰居表示，岡野薰生前非常疼愛3名女兒，經常在社交網站分享自己和女兒的照片。

另有鄰居表示，火警發生後，男戶主和另外一名居民奮力救火，並看到男業主試圖從大火中救出母女4人，可惜不果。當局現時仍在調查起火的原因。

責任編輯：王明芳