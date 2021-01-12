【全民造星III】葉巧琳舉行網上音樂會唱舊作感觸落淚　邀《造星III》顧定軒任嘉賓靚聲獻粉絲

▲ Mischa舉行網上音樂會唱舊作感觸落淚。

唱作女歌手葉巧琳（Mischa）早前完成ViuTV選秀節目《全民造星III》後，已經急不及待推出新歌〈浸浴〉，昨晚她更舉行網上音樂會《Unbox Live series - Mischa Ip葉巧琳》。

▲ Mischa先以一曲〈水舞間〉開場。

Mischa今次特別邀請到「組員」顧定軒（Zeno）擔任嘉賓，再加上Mischa的好友波多野裕介及Victor擔任樂手，與樂迷共度一個音樂之夜。

Mischa先以一曲〈水舞間〉開場，接着Mischa便配合音樂會主題，unbox身後的大箱子，迎接Zeno出場。

▲ Zeno心情太過緊張。

兩人合唱後心情興奮，他們都為首次live合唱感開心，Zeno更坦言心情緊張，閒談時更變得有點口窒窒，場面搞笑。Zeno便獨唱了孫燕姿的〈遇見〉，Mischa全程坐在配合新歌〈浸浴〉主題、佈置成浴室的箱子中支持Zeno。

Zeno演出後，Mischa哽咽着說：「想藉住呢個機會唱一啲我以寫嘅作品，嗰時可能冇乜人聽到，好希望大家可以聽到我哋嘅作品…….」之後便唱出與好友Mike合作創作的〈神把眼淚都留給了人〉，及〈殘渣〉、〈能見度〉和〈二人份〉等幾首舊作。

▲ Mischa的好友波多野裕介及Victor擔任樂手。

Mischa在show後坦言，很難得有機會舉行一個真正屬於自己的音樂會：「唔知點解，可能觸動到條神經，一望住Zeno就想喊⋯⋯」

Zeno則指自己因為心情太過緊張，本身也沒有打算喊，但看到Mischa喊得很厲害，自己也有被感動到，他補充指：「唱嘅時候都好感動，但係其實我哋互望，尤其唱〈遇見〉嘅時候，諗返起好多《造星III》嘅時光，，亦都因為個節目，令到我哋認識，所以多謝Mischa可以share呢個舞台畀我，然後我好似可以完成更多音樂上嘅嘗試畀大家。」

▲ Zeno便獨唱了孫燕姿的〈遇見〉。

Mischa與Zeno因參加《造星III》變成好友，他們坦言參加後確有改變。

Mischa說：「我要堅持住自己想做嘅嘢，但都會攞一個平衡點，俾大家睇到多啲唔同面嘅我。其實每一round比賽都俾大家睇到唔同嘅我，有驚喜，亦睇住我成長。不過我的確有少少唔習慣，因為未習慣有咁多attention，起初都擔心個live會冇人嚟睇，但收到好多支持message，見到咁多人支持我，好開心同好多謝大家。」

▲ Mischa與Zeno因參加《造星III》變成好友。

由模特兒轉型做演員，再挑戰唱歌的Zeno則坦言：「我真係越嚟越鍾意唱歌，我覺得之前喺舞台度搵返好多信心，希望用音樂或唔同類型嘅途徑去擺多啲自己嘅創作，俾多啲唔同嘅一面畀大家睇到。」

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