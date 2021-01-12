香港管弦樂團偕演藝學院合辦畢業生培訓計劃　獲太古集團捐900萬支持

▲ 「管弦樂精英訓練計劃」將為演藝學院音樂學院畢業生提供專業培訓。圖為梵志登與演藝交響樂團交流(David Ho/香港演藝學院提供圖片)

香港管弦樂團（港樂）和香港演藝學院（演藝學院）今天（12日）宣布聯合創辦「管弦樂精英訓練計劃」，並獲太古集團捐出900萬營運計劃，希望為演藝學院音樂學院的畢業生提供專業培訓。獲選參加計劃的學員將透過義工服務，以音樂貢獻社區。

有關計劃分為「駐團學員培訓」和「音樂新晉薈萃」兩部分。「駐團學員培訓」料於每年9月至翌年7月舉行，將安排6名音樂學院畢業生在香港管弦樂團接受密集式的管弦樂訓練，當中70%為排練和演出；其餘時間將包括大師班、工作坊和師友計劃。駐團學員於受訓期間，將獲得每月津貼。

至於「音樂新晉薈萃」，將讓音樂學院的畢業生透過試音加入由約20名演藝學院音樂學院畢業生於2017年組成的「演藝愛樂」樂團。部分「音樂新晉薈萃」的成員將參與港樂的教育和社區音樂會。

演藝學院音樂學院院長蔡敏德相信「管弦樂精英訓練計劃」將為香港藝術界的發展帶來深遠的影響，更形容這是藝術界一項旗鑑計劃，

香港演藝學院和香港管弦樂團一向致力追求藝術卓越，尤其是在培育本地人才方面。我們衷心感謝太古集團，令此項期待已久的計劃得以實現。



除上述兩項核心計劃外，「管弦樂精英訓練計劃」亦會為演藝學院學生舉辦交響樂工作坊，由港樂音樂總監梵志登帶領。他說：

我從19歲起就開始擔任荷蘭皇家音樂廳管弦樂團的樂團首席，加入專業樂團不僅提昇我的音樂造詣和藝術水平，更有助我在日後展開指揮生涯。在太古集團支持下，港樂和香港演藝學院共同創立的「管弦樂精英訓練計劃」，將為香港培育更多傑出的音樂人才，使他們在未來的事業發展中發光發亮。

太古集團公益事務總監陳婷婷希望透過建立專業的管弦樂訓練計劃，培育本土的音樂家在專業樂團中擔當領導角色，向世界展示他們的音樂才華。

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記者：陳梓蔚