【新冠肺炎】屯門醫院一病人入院篩查陰性後轉陽性　醫院正進行緊密追蹤

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，全為本地個案，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關；另有約30宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會交代疫情。

何婉霞表示，公立醫院9月開展入院病人篩查計劃，冀透過篩查減低傳播風險，至今已為25萬病人進行篩查，並成功找到12宗個案，當中80宗為新發現病人。

何婉霞提到，屯門醫院一病人在1月6日進行入院篩查，入院時呈陰性並沒有病徵，及後該名病人需轉到另一間醫院，醫院再為該病人檢測時發現呈陽性，醫院亦在該病人的血液中驗到新冠病毒抗體，醫院目前仍在進行緊密追蹤，同房病人須進行檢測，病房亦已消毒。

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記者：曾卓鋒