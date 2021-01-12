【萬千星輝2020】蔡思貝發文感激兩極意見　出爐視后：鞭策自己使我走得更遠

▲ 蔡思貝憑《踩過界II》成視后。

蔡思貝憑《踩過界II》內「癲姐」一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪視后。可是反應兩極，有網民覺得蔡思貝在《踩過界II》表現出色，實至名歸。但又另有一批網民不滿《萬千星輝頒獎典禮2020》賽果，質疑造馬。

思貝在個人社交媒體發文講述得獎感受，大方表示：「珍惜這種兩極。有一些人，無論周邊如何，依舊堅持 跟我走得更近。而有些人，提醒我接下來，鞭策自己使我走得更遠。謝謝您們。」

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▲ 出爐視后蔡思貝。（IG圖片）

蔡思貝獲獎後更有使命感

此外，思貝並標籤「萬千星輝頒獎典禮2020」和「一步一步 」，不少網民向她送上祝福和鼓勵，坦言喜歡蔡思貝的演技，為其打氣。

事實蔡思貝出道以來一直在負評中成長，到近年漸被觀眾接受。在當晚《萬千星輝頒獎典禮2020》獲視后時，她也在台上講得獎感受表示曾經：「連我自己都不喜歡自己。」

今次獲獎後，她深感肩負更多責任，會用盡力去娛樂大家，不要令觀眾失望。

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民選視后龔嘉欣

其實是次爭議，因為有一批網民認為入行13年的龔嘉欣比入行7年的蔡思貝更值得封視后，由此引起兩端支持者的熱烈討論，有網民留言認為「龔嘉欣演技好佢好多，絕對有實力做3料視后」。

身為大熱的龔嘉欣雖然失落視后，但獲「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最受歡迎電視女角色」，其實成績也不錯。

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龔嘉欣在頒獎禮獲獎當晚曾接受TOPick訪問稱：「完全無想過，本身打算得到一個獎項已經是非常大的鼓勵，到第二個時候已經是bonus！覺得獎項並不屬於我一個人，而是整個團隊，要靠整個團隊才能成就角色。」

同場加映：蔡思貝專訪

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