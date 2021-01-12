葉劉倡處理雙重國籍　建議正式入籍外國才自動喪失中國籍

英國推出BNO移民方案，申請者前往英國定居5年，再居住多1年便能入籍，期間能夠工作、讀書，但不能享用當地福利。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀早前撰文，稱要禁止港人持雙重國籍。她今日補充指，要避免有人因未能適應等原因，回流香港，應該在入籍外國後，才自動喪失中國籍。

葉劉淑儀在電台節目上表示，建議嚴格執行國籍法，列明定居外國、自願加入或取得外國國籍的中國公民，自動喪失中國籍，並應該就法例進行釋法，解釋對BNO持有人，有沒有影響，直言是針對英國的反制措施，假如港人願意坐6年「移民監」，便證明不想做中國人，是應該取消其中國籍。

她續指，建議移民人士入籍外國後，才會自動喪失中國籍，是因為要避免回流問題，而移民人士失去中國籍後，仍然會有入境權，而且毋須工作簽證都能在港工作，所以返港生活、工作不受影響，只要在香港重新住滿7年，可以重獲永久性居民身份。她形容，上述安排不涉公平問題，而移民亦是個人選擇，宜考慮清楚再作決定。

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責任編輯：陳宛彤