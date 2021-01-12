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【確診大廈】張竹君指新填地街爆疫大廈單位屬劏房　確診單位同層者須檢疫

社會 17:14 2021/01/12

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油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫，居民及訪客須強制檢測。（程志遠攝）

油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈至今有13個單位出現確診或初步確診個案，涉及26人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君匯報時表示，爆疫的新填地街20﹑22﹑24及26號，單位屬劏房設計，如有獨立廚廁，故會當獨立單計算染疫個案，若居民要共用廚房，則會以一家人計算，當有人士染病，其他人便要檢疫。

張竹君說，現時留意到新填地街20﹑22﹑24及26號有多人染疫，有傳播風險，故當局會將確診單位同層的人士，列為密切接觸者，送往檢疫中心，其中26號大廈要檢疫的居民涉及1、4、5、6、7層；20號大廈則有2層；22號有1層。

當局要求新填地街20﹑22﹑24及26號所有居民，以及於去年12月30日至今年1月12日，在大廈內曾逗留2小時或以上的人士，須強制檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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