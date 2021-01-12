香港民研︰林鄭月娥最新評分29分　民望淨值負54個百分點

▲ 香港民意研究所1月初調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所1月初調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29分，19%受訪者稱，支持她出任特首，72%則表示反對，其民望淨值為負54個百分點。

司長方面，政務司司長張建宗的最新評分為 30.7 分，民望淨值為負 29 個百分點；財政司司長陳茂波的最新評分為 33.6 分，民望淨值為負 14 個百分點；律政司司長鄭若驊，其最新評分為 23.1 分，民望淨值為負 52 個百分點；三名司長的民望數字，與一個月前分別不大。

至於局長方面，十三名局長的民望淨值全部錄得負值，排名首位的為環境局局長黃錦星，支持率淨值負3個百分點；排名第2位的為發展局局長黃偉綸，支持率淨值為負5個百分點；其次為勞工及福利局局長羅致光，其支持率淨值為負6個百分點；排名最後的為教育局局長楊潤雄，其支持率淨值為負42個百分點。

香港民研於1月4日至8日，由真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問，共訪問1000名18 歲或以上操粵語的香港居民。

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記者︰尹櫻霖