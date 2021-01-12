  • 14°C
香港時間 : 2021112日 (二) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港民研︰林鄭月娥最新評分29分　民望淨值負54個百分點

政治 17:17 2021/01/12

分享：

熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

香港民意研究所1月初調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29分。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所1月初調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29分，19%受訪者稱，支持她出任特首，72%則表示反對，其民望淨值為負54個百分點。

司長方面，政務司司長張建宗的最新評分為 30.7 分，民望淨值為負 29 個百分點；財政司司長陳茂波的最新評分為 33.6 分，民望淨值為負 14 個百分點；律政司司長鄭若驊，其最新評分為 23.1 分，民望淨值為負 52 個百分點；三名司長的民望數字，與一個月前分別不大。

至於局長方面，十三名局長的民望淨值全部錄得負值，排名首位的為環境局局長黃錦星，支持率淨值負3個百分點；排名第2位的為發展局局長黃偉綸，支持率淨值為負5個百分點；其次為勞工及福利局局長羅致光，其支持率淨值為負6個百分點；排名最後的為教育局局長楊潤雄，其支持率淨值為負42個百分點。

香港民研於1月4日至8日，由真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問，共訪問1000名18 歲或以上操粵語的香港居民。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者︰尹櫻霖

相關文章

法律年開啟禮首次網上直播　終院首席法官張舉能強調「起底」或向法官施壓應受嚴厲譴責
16:54 2021/01/11
法律年開啟禮首次網上直播　終院首席法官張舉能強調「起底」或向法官施壓應受嚴厲譴責
葉劉淑儀倡禁止港人持雙重國籍　林鄭月娥：行會沒有討論BNO議題
今日 10:50
葉劉淑儀倡禁止港人持雙重國籍　林鄭月娥：行會沒有討論BNO議題
【新冠疫苗】全民疫苗接種計劃自願及免費　林鄭月娥：不會提供金錢誘因
今日 10:32
【新冠疫苗】全民疫苗接種計劃自願及免費　林鄭月娥：不會提供金錢誘因
政治 陳茂波 鄭若驊 張建宗 林鄭月娥

最高瀏覽

【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
10:10 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信為陳自瑤零反應解畫　Yoyo凌晨發文疑回應丈夫得獎感言
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
15:28 2021/01/11
【萬千星輝2020】鏡頭背後的台慶頒獎禮　《香港愛情故事》+《反黑路人甲》re-u集郵【多圖】
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡
18:05 2021/01/11
【萬千星輝2020】王浩信異性緣旺頻傳緋聞　陳自瑤由力撐丈夫到表現冷淡