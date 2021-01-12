律師會稱黃馮律師樓資金未有解凍時間表　款項待核實及法庭頒令後才可發還

▲ 律師會會長彭韻僖稱，明白到介入黃馮律師樓之後，事件影響很多人。（資料圖片）

黃馮律師行前文員，涉不當挪用客戶款項，上月底被香港律師會接管；一批委託該律師樓買賣物業的苦主稱，有人無法完成樓宇買賣。香港律師會今（12日）再召開記者會，會長彭韻僖稱，明白到介入事件影響很多人，律師會呼籲其他律師樓應向受影響人士提供協助。她又稱，黃馮律師行的一切款項需經核實後，再經法庭頒令後，才可發還。

彭韻僖強調，事件經調查後，發現非常嚴重，在別無他法下才行使法定權力介入。對於有人質疑，為何不預先通知律師行，彭韻僖回應稱，倘介入前預先通知，或有很大風險，影響客戶利益，包括律師行很大機會把文件銷毀，以至帶同客戶款項潛逃，才不能預先通知任何人，參與介入行動的有關人士也要保密。

她稱現時有4個中介人，正在核實黃馮律師行的帳目，但現時未有完成時間表，相信要一段時間。律師會稍後會公布申索程序，向受影響人士提供表格。

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責任編輯：吳卓峰