【財政預算案】工聯會倡設150億元失業援助金　吳秋北：不是政府「撳住荷包」就可解決問題

▲ 工聯會建議設立失業援助金。（林曉君攝）

新一份財政預算案下月發表，工聯會今日約見財政司司長陳茂波提供建議，包括設立150億元失業援助金；向重災行業從業員派發1萬元津貼；向沒有強積金戶口的自僱人士發放一次性7500元津貼；此外，工聯會又建議派發8千元電子消費券以提振經濟，同時應設立10億元疫苗注射保障基金。

工聯會會長吳秋北表示，與陳茂波會見約1個月多小時，指其關注失業和抗疫的情況。他指出，雖然政府在多個場合放風稱不會設立失業援助金，但不代表工聯會和市民的訴求不存在，形容現時「水深火熱」，必須向政府反映意見，他不認為政府「撳住荷包」就可以解決問題，建議政府打破固有思維。

工聯會立法會議員麥美娟則指，政府盈餘的作用，就是當市民有困難時用來支援市民，她認同政府要審慎理財，但認為不可忽視失業人士、重災行業職員和自僱人士，「因為這3類人過去幾輪防疫抗疫基金中得不到任何資助和支援。」她又指，不會反對全民派錢，但認為即使未能做到全民派錢，亦要針對上述3類人士提供針對性支援。

麥美娟又提倡，設立10億元疫苗注射保障基金，為接種疫苗後出現不良反應的市民提供經濟支援。她強調，基金只是保障，而非用來鼓勵市民接種疫苗。

刺激經濟方面，工聯會鄧家彪認為，應向港人派發8千元電子消費券，另向全港18歲以上居民派發一張「廣深港」高鐵來回電子車票，加速恢復與內地的交往。工聯會認為，派發消費券和派錢概念有不同，因為派發消費券是希望帶動消費，疫後提振經濟。

另外，工聯會又建議增發2個月綜援金、生果金和傷殘津貼等；公屋免租2個月；取消薪俸稅暫繳稅等；提倡開徵土地空置稅、資產增值稅和重推物業空置稅等以開拓政府收入來源。

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記者：林曉君