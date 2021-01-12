【WhatsApp更新】WhatsApp發文強調安全性　惟全球網民不受落

▲ 社交媒體Facebook（fb）日前表示，通訊軟件WhatsApp宣布將推出新措施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，否則帳戶將無法繼續使用。（iStock圖片）

近年網絡文化盛行，市民對其個人資料仍見重視，社交媒體Facebook（fb）日前表示，通訊軟件WhatsApp宣布將推出新措施，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，否則帳戶將無法繼續使用。事件引起全球迴響，網路上更出現抵制WhatsApp的呼聲，更呼籲「轉會」至其他通訊軟件。眼見「轉會風波」越演越烈，WhatsApp在FB發文撲火，解釋新措施不會影響到用戶個人資料的安全性，惟網民明顯不受落。

WhatsApp在其FB專頁上刊登數張圖片，以資訊圖表的方式向用戶講解今次新措施在用戶個人資訊及私隱方面並不會帶來影響。WhatsApp表示，即使WhatsApp及Facebook共享用戶資訊，惟它與FB均不能看到用戶的私人訊息及用戶分享的位置資料，它亦不會與FB分享用戶的聯絡人資料，同時不會儲存用戶對話及通話記錄。

WhatsApp同時強調，用戶的群組依舊保密，而用戶亦可設定限時訊息，屆時訊息在一定時間後消失。

縱使WhatsApp就推出新措施「補鍋」，但網民明顯不受落，紛紛在其貼文下留言，留言者更來自世界各地。有網民認為，目前有其他更有私人及可靠的通訊軟件；亦有網民將WhatsApp與另一個通訊軟件「Signal」作比較，稱「Signal」更為安全，更指已轉會並不會重回WhatsApp。

在香港，「Signal」已在香港IOS App Store免費軟件排行第一位，第二位為社交媒體「MeWe」，而第三名為通訊軟件「Telegram」；而WhatsApp則排在第五位。

多圖看WhatsApp就新措施解畫：

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記者：曾卓鋒