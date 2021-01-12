鉛水聆訊兩承判商涉作假證供　化驗師指多個屋邨焊料含鉛

▲ 鉛水聆訊兩承建商涉作假證供，案件今於區域法院續審。(經濟日報資料圖片)

政府於2015年就多個公共屋邨被驗出食水含鉛量超標，成立食水含鉛超標調查委員會，其中兩名承判商負責人，涉在委員會作證時給假證供，以及向承建商訛稱焊接水管時會使用無鉛焊料，兩人否認宣誓下作假證供及欺詐罪，案件今（12日）於區域法院續審。政府化驗師的報告指，多個涉案屋邨的水管焊料含鉛。

兩名被告莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲）在事件中均為承判商負責人，負責涉案水管工程。

控方今在庭上讀出多名政府化驗師的報告，報告分別由高級化驗師張子俊博士、陳榮漪博士、古志健博士、萬民樂博士及盧文峰博士所撰寫。

報告內容指，化驗師從涉案6個公共屋邨包括元洲邨、清河邨、牛頭角下邨、欣安邨、石硤尾邨及彩福邨的水管中抽檢，發現接駁水管的焊料中均含鉛。

涉案兩名被告各被控1項宣誓下作假證供，另分別被控2項欺詐及1項欺詐罪。控方開案陳詞指，首被告在2015年12月3日在調查聆訊中宣誓下作證，並指他不知道水管焊料有含鉛及無鉛的分別，他亦不知只能採用無鉛焊料及不知房委會就焊料有規定。次被告則在同月3日及4日作出相同的聲稱，以及他從來沒有見過無鉛的焊料。

控方又指，兩名被告曾向承建商有利建築提供無鉛焊料的樣板，以呈交予房屋署審批。另外，首被告曾到地盤示範焊接水喉的工序，並獲當面告知所用的是無鉛錫綫，次被告亦曾監督類似示範。惟兩人分別訂製焊料時，只訂購了含鉛錫曲到地盤使用。聆訊押後至本周四(14日)續。

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記者：林欣樂