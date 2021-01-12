【浪費食物】電話外賣逾千元食物被「走單」 將軍澳小店：請尊重餐飲業及珍惜食物

▲ 車仔麵店逾千元車仔麵被走單。

新冠肺炎爆發以來，餐飲業因限聚令而百上加斤。將軍澳一間車仔麵店，今天下午（12日）接到逾千元的外賣，當他們將食物送到地址時，對方聲稱被人「整蠱」拒絕收外賣，車仔麵店最後只能默默承受損失，並呼籲「請尊重所有餐飲業的同事並珍惜食物！」

位於寶琳的榕記車仔麵在facebook上詳述事件經過，指下午2點有個劉生打電話來叫外賣，並點了大約十幾人份量的外賣，總共1,021元。雖然小店向來依靠外賣平台接單，但考慮到對方留下詳細地址且離小店近，並且提供公司電話號碼及手提電話號碼，店鋪在沒有收取訂金下極速趕起所有訂單，然後派出3個職員送外賣。

但當到達指定地址時，該公司有位經理了解事件後，承認有劉生這個職員，但指劉生沒有上班，其後着車仔麵店的職員離開。車仔麵店職員其後致電給劉生，劉生直指自己遭人整蠱，最後導致負責接店的女同事委屈到喊。

榕記車仔麵店的同事感到相當氣憤，指禁止晚市堂食再加上二人限聚餐令，本來已經守到好辛苦，

唔雪中送炭都算啦！點解要咁樣浪費同事時間同心機，仲要浪費咁多食物！

並指店鋪全場大約50個位置，每日要做多少個外賣才可以彌補到經營成本。

如果只係貪好玩，唔該睇下今時今日嘅香港，望下所有外賣同食物、再撫心自問一下良心過唔過意得去！

帖子發佈後，不少熱心港人留言表示欲購買訂單，但車仔麵店表示，

尤其感謝曾提出想購買該訂單的善心人，但始終不應將別人不要的給其他客人，所以老闆和同事們已食得就食，盡量不浪費。

責任編輯：王明芳