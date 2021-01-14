【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯

▲ 住戶花約了15萬為350尺公屋單位作全屋裝修。

無可否認，舊式公屋樓齡較高，重新裝修絕非易事，有住戶花約了15萬為全屋裝修，而設計師只用了20天時間成功為44年樓齡的沙田禾輋邨350呎公屋進行大改造。工程完成後，不但令屋主和家人對居住近20年的家有煥然一新的感覺外，更他們滿足擁有私人空間的願望。

單位位於沙田禾輋邨富和樓的一間350尺公屋單位，女戶主連一對子女，共住有三人。單位20年裝潢已漸變舊，前身只有一間睡房，子女所睡的高架床連同書檯則放在客廳，兩者之間只有木板和儲物櫃分隔。

由於空間有限，即使有收納櫃，物品仍未能妥善收藏，亦增添凌亂感覺。另外，廚房不但沒有廚櫃存放物品，燈光亦十分昏暗，潛藏不少危機。

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間隔大改造

設計師Gary接受TOPick訪問，表示整過工程需時約20天，除了需要特別留意公屋的明喉設計和量度傢俬尺寸需要份外準確外，其實問題不算很嚴重。單位改造前，室內光線長期昏暗，實用空間不足，女戶主與子女甚至沒有私人空間可言。

由於單位面積有限，他以木板取代傳統磚牆間房後，決定犧牲客廳和飯廳空間，只在大門附近的玄關位置擺放一組貼牆式鞋櫃和椅子。這個改動可使單位可以分成3間獨立房，而房門就採用摺門設計。

靈活運用地方空間

Gary又表示，女戶主和女兒希望設計簡潔為主，因此主人房和女兒房均以白色和紫色為主色調，並只擺放一張單人床和小書枱。而女兒房採用高架床設計，即使設有書枱和衣櫃，仍能有足夠活動和儲物空間。至於兒子房，床尾更連接書枱，省卻擺放椅子，用盡每一寸空間。

廚房設計方面，裝修前雜物難於收藏，物品只能收藏於層架手推車內，未能善用空間之餘，亦增添凌亂感覺。為了令廚房感覺變得光猛整潔，設計師以灰白色為主調，並安裝上下兩組白色廚櫃，令雜物能妥善收納外，亦有更多空間處理食物，令危機四伏的廚房變得安全。

浴室方面，只作了油漆修補、更換浴室門和安裝簡易浴室設備。

EO低甲醛複合板

單位採用更環保安全的EO低甲全複合板，由於甲醛含量低至零外，而且防潮防刮花不褪色，所以近年大受歡迎。

工程詳情：

裝修需時：約20日

費用：共15萬

- 傢俬連安裝：8萬

- 水電：2萬

- 窗/清拆/搬屋/油漆/地板/家電：5萬

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記者：張懿慧