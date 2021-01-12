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【不道德交易】前TVB女藝人被要提供性服務換工作　劉芷希揭惡行反遭勒索

娛樂 19:08 2021/01/12

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前TVB女藝人劉芷希聲言被勒索。

現年35歲的馬來西亞女藝人劉芷希（Kimmy）在2017年來港參加《香港珠寶小姐》奪第一名後在港發展，曾參演TVB的劇集《黃金有罪》、《降魔的2.0》等，在去年3月約滿TVB的劉芷希決定回大馬，繼承爸爸的中藥批發生意，並計劃與機師男友陳坤健結婚。

可是，劉芷希在今日（1月12日）與未婚夫陳坤健在吉隆坡舉行記者會，透露曾收「要求陪瞓換高報酬」的詐騙及勒索電話。

【降魔的2.0】過鏡幾秒演馬明至愛「瑠佩玥子」　大馬來港劉芷希慘遭拖糧仍無悔追夢

曾在《降魔的2.0》演「瑠佩悅子」。（取自instagram）

不斷受騷擾

Kimmy指，在去年初在香港接獲一位自稱Irene的女子來電，聲稱要介紹位地產商給她認識以接洽代言工作，之後有位自稱商人的男子以WhatsApp聯絡她，可是當中暗示要她「陪瞓」以換更高報酬，之後更連續數天不停致電。

她與未婚夫及家人商量後將計就計，繼續跟對方溝通以套取資料。

到5月，Kimmy已返回大馬生活，可是對方仍聯絡她。

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騙徒惱羞成怒

之後，對方亦察覺到騙局被拆穿，但他卻仍騷擾劉芷希，更惱羞成怒暗示知道她父母的資料，勒索5萬馬幣（約9萬5千港元），否則散播關於Kimmy的不利消息，她擔憂家人及自身安危，於是報警。

劉芷希表示，今次在大馬開記者會，是想令大眾知道此事件而有所警惕：「為了保護我作為一位藝人的名聲，以及我同家人嘅安全，決定挺身而出公開這件污衊事件。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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