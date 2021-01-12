【新冠肺炎】林村許願節11年來首度取消　市民新春無緣拋寶碟

▲ 新春期間在林村舉行的「香港許願節」，今年因疫情而首度取消。（經濟日報資料圖片）

農曆新年將至，但因新冠肺炎疫情未止，旅發局新春花車匯演﹑全港年宵等多項新春活動已告取消，最新就連新春期間在林村舉行的「香港許願節」亦因疫情而首度取消，意味市民今年新春無得在林村許願樹前拋寶碟及許願。

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林村許願廣場主席張振邦回覆TOPick查詢時確認，「香港許願節」舉辦11年以來，今年首度取消，初一至初九（2月12至20日）期間，林村許願廣場會關閉，場內的許願樹亦會被圍封，市民不能拋寶牒，但可以買走留念。

以往新春都有大批人士到林村拋寶碟許願，點擊圖片即睇：

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他解釋，許願節每年都會吸引30萬至40萬人次到訪林村，為免令市民聚集，引發病毒傳播風險，近日與鄉事局及政府部門商討後，決定取消有關活動，雖感到可惜，但認為現時應上下一心抗疫，避免出現感染群組。

張振邦指，許願廣場初十（2月21日）起會如常開放，但屆時會限制人流，但會否容許市民拋寶牒，則要視乎疫情發展。

港府早前已決定取消今年全港年宵及車公誕新春市場，詳情即看：【下一頁】。

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記者：陳曉瑩