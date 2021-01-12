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涉旺角港鐵站外縱火被控　19歲調酒師擬認暴動罪

社會 19:03 2021/01/12

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19歲調酒師涉於旺角被控參與暴動等罪今於區院提訊，被告擬認暴動罪押後再訊。(經濟日報資料圖片)

2019年11月3日有人發起「七區行街」示威活動，19歲調酒師涉於旺角港鐵站外縱火，以及在旺角一帶參與暴動等，被控暴動、縱火及違反蒙面法共3罪。案件今（12日）於區域法院再訊，被告擬認暴動罪，案件押後至3月17日再訊，屆時被告會正式答辯，被告暫續准保釋候訊。

被告沈俊傑（19歲；報稱調酒師）被控於2019年11月3日，在港鐵旺角站C1出口外，用火摧毁屬於香港鐵路公司的財產。他另被控於同日在彌敦道及亞皆老街附近參與暴動，以及在非法集結時以一塊布蒙面。

案件今再訊，辯方透露被告擬承認1項暴動罪，並指控方擬同意不予起訴另外兩罪，預計兩罪會存檔法庭。案件押後至3月17日再訊，屆時被告會正式答辯，其間被告續准保釋。

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記者：林欣樂

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