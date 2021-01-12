人民日報稱制度要全面築牢屏障　不讓反中亂港者竊特區管治權

上星期警方拘捕逾50民主派人士，涉組織及參與民主派初選。人民日報今日發表，名為《香港選舉絕不能成為反中亂港勢力的「工具」》的評論文章，認為要反思，為何選舉成危害國家安全工具；對反中亂港分子，除了依法嚴厲打擊，也要在制度上，全面築牢屏障，不讓其竊取特區管治權。

文章認為，近年的香港選舉所暴露的亂象，對國家安全和香港繁榮穩定，構成現實威脅，強調「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，是香港選舉必須遵循的原則和底線，絕不能成為「攬炒派」的舞台、成為危害國家安全的工具。

文章又點名初選發起人戴耀廷，稱戴接連提出雷動計劃、風雲計劃等，目的只有利用選舉，奪取管治權，將香港變成針對國家的顏色革命，以及滲透顛覆活動的基地，而2019年的修例風波，透過擾亂選舉秩序，藉機竊取區議會主導權，繼而計劃操控立法會、特首選舉委員會及特首選舉，是嚴重背棄選舉公平公正的原則、對特區憲制秩序的嚴重挑戰。

文章又批評，反對派在立法會拉布、逢中必反，置民生於不顧，在區議會層面，對公共事務和服務社區一竅不通，反成地區發展拖累，「赤裸裸把政治凌駕於民生之上」，認為反部外華勢力早盯上香港選舉，反對派早已淪為「外部勢力的代理人」，是背棄選民的信任和支持。

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責任編輯：陳宛彤