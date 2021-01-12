【年宵取消】HKTVmall首辦網上花市　供全港花農開網店賣年花

▲ HKTVmall首辦網上花市，供全港花農開網店賣年花。（經濟日報資料圖片）

港府取消今年全港年宵及車公誕新春市場，對本地花農猶如晴天霹靂，有檔主感失望料損失大。HKTVmall今日（12日）宣布，即將舉行網上花市，邀請全港花農作短期合作，不設任何上架費，以特惠佣金3%（另加2%信用咭費用）於HKTVmall開設網店，向超過230萬客戶推銷年花。

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HKTVmall解釋，鑑於香港疫情持續不穩定，今年的農曆新年年宵市場被取消，花農於年宵市場的收入受到影響，故公司決定舉辦網上花市」，希望透過今次的活動，增加花農的銷售渠道，開闢新的收入來源；同時希望香港市民可以支持本地花農，一同攜手走出逆境。

HKTVmall指，花農以特惠佣金於開設網店，無需繳付其他費用，唯運送則需由花農負責，客戶亦需留意各花店的免運費安排，公司亦會於1月25日起，在HKTVmall Live直播購物頻道加強推銷年花。

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記者：陳曉瑩