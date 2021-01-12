教育局接獲262宗教師專業投訴　蔡若蓮：12港人事件改編繪本涉政治宣傳不應採用

▲ 教育局副局長蔡若蓮表示，截至去年10月局方共接獲262宗涉及教師專業的投訴。（資料圖片）

教師專業操守及教材內容備受社會關注，前年6月至去年10月，教育局共接獲262宗涉及教師專業的投訴，逾8成已完成調查，當中2名教師被「釘牌」、23人收譴責信及13人收警告信等。針對近日坊間流傳以12港人事件改編的兒童繪本，教育局澄清該繪本非學校教材，亦不適合幼童閱讀，局方了解並無幼小年級學校採用。

立法會研究中小幼教科書及教材編製小組委員會今日（12日）討論校本教材的管理、質素監察及投訴機制，議員郭偉強關注近日以香港言語治療師總工會名義派發、以12港人事件改編的兒童繪本及動畫《羊村十二勇士》，已於去年12月在「黃店」全數派發，憂有關材料已被廣傳。郭又指，相關言語治療師政治立場鮮明，憂透過接觸學生進行「洗腦」，促當局跟進。

教育局副局長蔡若蓮回應指，教育局留意到網上流傳相關圖書及動畫，她強調有關材料並非教材，亦不適合幼稚園或初小學生閱讀，據局方了解，暫無幼稚園或幼小年級使用該繪本作為閱讀材料，教育條例雖無條文管制非作教育用途的坊間或網上材料，但如發現有言語治療師接觸學生時採用有關繪本，局方會嚴肅跟進，又呼籲教師及家長留意圖書內容真確性及價值觀是否健康正面，留意是否涉及「掛羊頭賣狗肉」的政治宣傳。

她指出，局方在過去一年收到不少人士的查詢及意見，表達關注偏頗教材會對學生造成影響，局方會按機制嚴肅跟進及處理，重申如有教師涉及失德或使用誤導性教材，會按事件程度作出懲處。

蔡若蓮續指，教育局由2019年6月至去年10月，共接獲262宗與教師專業相關的投訴，當中8成多、即226宗已完成調查，當中85宗不成立；截至去年11月30日，已處理的個案之中，除局方早前公布2名教師被取消註冊，已向23名教師發譴責信、向13人發警告信、向20人發出書面勸籲及向22人作口頭警告。較局方上月公布、截至8月接獲247宗針對教師的投訴，投訴數字在兩月間多出15宗。蔡強調絕大部分教師是非常專業，只是有個別害群之馬，局方會按情況跟進。

有議員促當局公開專業失德教師任教的學校資料，讓家長及公眾監察，蔡若蓮一度稱不應以「連坐」方法處理涉事學校，其後收回「連坐」字眼，稱「用得不恰當」，稱如公布學校名稱會對同校其他教師及學生不公，強調要保護無關的師生，而局方完成處理相關個案後，會告知投訴人相關結果，局方亦會透過專業發展活動向教師或學校管理層分享，以提高意識。

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責任編輯：馮琪雅