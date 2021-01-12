【確診大廈】油麻地區單日新增18宗 油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫
社會 20:05 2021/01/12
本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，全屬本地感染，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關，累計9,344宗病例；另有約30宗初步確診。
衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：
觀塘區(3宗)
- 藍田德田邨德敬樓
- 牛頭角安基苑基仁閣
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座
深水埗區(5宗)
- 深水埗大南街44-62號南苑大廈
- 荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 深水埗福群大廈
- 荔枝角美孚新邨5期蘭秀道12號
離島區(1宗)
- 長洲安榮中心
大埔區(1宗)
- 大埔廣福邨廣仁樓
油尖旺區(18宗)
- 油麻地廟街151號
- 油麻地新填地街20號(4宗)
- 油麻地新填地街26號(3宗)
- 油麻地廟街124號(2宗)
- 油麻地新填地街22號(2宗)
- 油麻地佐敦大廈
- 油麻地廣東道577號(4宗)
- 油麻地廣東道514號
元朗區(7宗)
- 天水圍天富苑善富閣
- 元朗新元朗中心3座(6宗)
葵青區(7宗)
- 葵涌安蔭邨德蔭樓(2宗)
- 青衣青泰苑鴻泰閣
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 青衣海欣花園6座
- 葵涌葵芳邨葵智樓
- 葵涌葵盛東邨盛逸樓
荃灣區(2宗)
- 深井麗都花園2座(2宗)
九龍城區(5宗)
- 九龍城啟晴邨欣晴樓(2宗)
- 土瓜灣馬頭圍邨芙蓉樓
- 土瓜灣美利大廈(2宗)
東區(1宗)
- 柴灣環翠邨喜翠樓
中西區(2宗)
- 堅尼地城益豐花園B座(2宗)
酒店(1宗)
- 灣仔香港灣仔睿景酒店
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責任編輯：洪芷晴