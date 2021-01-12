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【確診大廈】油麻地區單日新增18宗　油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫

社會 20:05 2021/01/12

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油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈多人染疫。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增60宗確診個案，全屬本地感染，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關，累計9,344宗病例；另有約30宗初步確診。

衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址：

觀塘區(3宗)

  • 藍田德田邨德敬樓
  • 牛頭角安基苑基仁閣
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座

深水埗區(5宗)

  • 深水埗大南街44-62號南苑大廈
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街91號
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 深水埗福群大廈
  • 荔枝角美孚新邨5期蘭秀道12號

離島區(1宗)

  • 長洲安榮中心

大埔區(1宗)

  • 大埔廣福邨廣仁樓

油尖旺區(18宗)

  • 油麻地廟街151號
  • 油麻地新填地街20號(4宗)
  • 油麻地新填地街26號(3宗)
  • 油麻地廟街124號(2宗)
  • 油麻地新填地街22號(2宗)
  • 油麻地佐敦大廈
  • 油麻地廣東道577號(4宗)
  • 油麻地廣東道514號

元朗區(7宗)

  • 天水圍天富苑善富閣
  • 元朗新元朗中心3座(6宗)

葵青區(7宗)

  • 葵涌安蔭邨德蔭樓(2宗)
  • 青衣青泰苑鴻泰閣
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 青衣海欣花園6座
  • 葵涌葵芳邨葵智樓
  • 葵涌葵盛東邨盛逸樓

荃灣區(2宗)

  • 深井麗都花園2座(2宗)

九龍城區(5宗)

  • 九龍城啟晴邨欣晴樓(2宗)
  • 土瓜灣馬頭圍邨芙蓉樓
  • 土瓜灣美利大廈(2宗)

東區(1宗)

  • 柴灣環翠邨喜翠樓

中西區(2宗)

  • 堅尼地城益豐花園B座(2宗)

酒店(1宗)

  • 灣仔香港灣仔睿景酒店

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴 

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