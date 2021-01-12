【齊心抗疫】機構推新春到會助基層謀生　檔主：有尊嚴地自力更生【附賀年菜色詳情】

▲ 有非牟利機構為支持基層自力更近，舉辦新春到會服務。（圖片由機構提供）

農曆新年快到，過往一年因疫情，不少基層的生計受到影響，一直舉辦墟市支持基層自力更生的非牟利機構，今年改為舉辦新春到會，希望為基層人士提供更多工作平台。

關注草根生活聯盟有限公司、strEAT响道食熟食墟顧問服務計劃由2017年起，在深水埗舉辦墟市，經過培訓及審核的基層可成為檔主，賣出他們的拿手小菜。這墟市平台幫補基層的收入。

由墟市變為到會服務

今年因疫情，不宜進行墟市，機構改為推出新春到會服務，除了提升基層人士的工作技能及自身技能以賺取收入，以協助他們達至經濟獨立，也希望為市民提供多元化食物選擇及獨特餐飲體驗，並推廣香港別具特色的本地傳統食品。

檔主想有尊嚴地自力更生

其中一位檔主阿菁，她是普通家庭主婦，希望想有尊嚴地用自己能力謀生，因此經過培訓後，推出十八滷春蛋拌醃菜、麻辣如意及自家製甜品 / 涼茶等食物。她表示疫情期間家庭收入不穩定，亦缺乏謀生平台「幫補」收入，而現時推出的到會服務能有助增加收入，同時高興能運用自己一技之長。

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暖笠笠羊腩煲套餐

新春到會的菜色當中包括暖笠笠羊腩煲套餐，2至3人份量也只是$450，售價貼地。秘製羊腩煲內有支竹，馬蹄，冬菇等豐盛配料，再搭配風味十足的臘味燸米飯，暖身又暖心。

原價：$450（2-3人）／$720（4-6人）

早鳥優惠 （於1月25日或之前訂購）：$425（2-3人）／$685（4-6人）

秘製羊腩煲 滋味臘味燸米飯 十八滷春蛋拌醃菜 /麻辣如意（豬耳拼木耳） 自家製甜品 / 涼茶

甜品：清補涼糖水 / 黑糖薑母蕃薯糖水

涼茶：桂花山楂洛神花烏梅露 / 陳皮羅漢果無花果茶（無糖）

可加購：花膠碗仔翅 $25/OZ（花膠/素翅/雞絲/豬骨/花菇/木耳/蛋花）

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責任編輯：王芷瑩