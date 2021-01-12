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議事規則委員會同意引入「紅黃牌」機制　不檢點議員被罰出場

政治 21:22 2021/01/12

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謝偉俊稱，委員會原則上同意引入「紅黃牌」機制。（林曉君攝）

立法會議事規則委員會兩周內連開兩次會議，繼上周通過以視像形式召開部分正式會議後，今日又開會商討如何規管議員在會議上的「不檢點行為」，包括不檢點的議員，將領「紅牌」出場。

至於何為「極不檢點行為」？議事規則委員會主席謝偉俊稱，過往有案例可參考，包括衝擊主席台、肢體碰撞、經常性不聽主席命令等，但沒有一個定義可包含所有行為，只可以定出方向，而具體的執行，亦要因案例而定。

謝偉俊會後稱，今次會議主要針對「議員極不檢點行為」，討論相關後果和罰則。他稱，原則上委員會同意參考英國下議院做法，在立法會大會、財務委員會及內務委員會，引入俗稱「紅黃牌」機制，到時會議主席有權對行為不檢的議員發出紅牌或黃牌，罰則或涉及驅逐離場及扣減薪津。他表示，稍後秘書處和法律顧問會詳細研究相關法例條文，並諮詢全體議員後再作最後決定，希望可儘快推行。

早前去信要求設立「紅黃牌」機制的經民聯立法會議員梁美芬認為，立法會需要有能力自己執行「家規」，不用事事麻煩警方。她形容今次會議是其加入立法會和議事規則委員會12年來討論得最具體、最深入的一次，「委員會對引入紅黃牌形成了一定共識，可以作非常具體的修例跟進工作，還同意應研究如何修例去扣薪。」她希望，可在今屆立法會完成修訂，建立一個漸進式的罰則階梯，提高《議事規則》的阻嚇力。

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撰文 : 傅流螢

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