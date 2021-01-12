【公務員宣誓】港府一次過要求現職公務員宣誓或簽聲明　違誓行為未能盡列

▲ 港府表示，將向所有現職公務員發通告，一次過要求他們宣誓或簽署聲明。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局今向立法會提交文件，講述有關公務員宣誓安排。港府表示，將向所有現職公務員發通告，一次過要求他們宣誓或簽署聲明。當局解釋，經考慮在諮詢期間收集的意見後，認為誓言或聲明的內容，只是反映所有公務員的基本責任，而非引入額外要求，加上分階段落實的話，有可能會引起行政和分化員工的問題等。

就公務員違反誓言或聲明行為，港府在文件中提及，違反誓言或聲明的行為可能以許多不同形式出現，故不能盡列，但強調向現職公務員引入宣誓或簽署聲明要求時，會就其內容，以及何等行為會構成違反誓言或聲明作出闡釋；當局亦設有機制，處理公務員的紀律事宜，若公務員有不當行為，當局會視乎個別個案實際情況，按現有機制採取相應的紀律行動。

另外，當局亦指，如正按試用或合約條款聘用的公務員，不理會、拒絕宣誓或簽妥，以及交回聲明，其試用或合約服務須即時終止，強調若公務員不理會或拒絕宣誓或簽署聲明，會令人嚴重質疑，該公務員是否願意承擔這些基本責任，以及是否具備作為公務員的基本責任感及承擔，甚至對全體公務員和政府的良好管治造成負面影響。

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責任編輯︰尹櫻霖