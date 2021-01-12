科學園「創新斗室」落成設509宿位　將於今年上半年啟用

▲ 創新斗室已於去年10月落成，今年上半年會試業和招租。（建造業議會提供圖片）

香港科技園公司早前獲撥款8億，在香港科學園運用組裝合成建築法興建「創新斗室」（InnoCell）。科技園公司及建造業議會今日（12日）宣布，創新斗室已於去年10月落成，今年上半年會試業和招租，料6月可正式營運，提供509個宿位。

創新斗室樓高17層，使用組裝合成建築法興建，是本港首個以鋼結構興建的組裝合成高樓層建築，大樓由418件模塊組裝而成，提供392個房間，共509個宿位。大樓興建時採取先裝後嵌方式，再配合三維「建築信息模擬」和「裝嵌式設計」，將現場工地施工轉移至廠房內，為所有房間的結構框架、屋宇設施、室內裝修和固定傢俬等進行組裝，再運送至工地進行安裝，減省現場施工工序及時間。

香港科技園公司首席項目總監黃煜新表示，創新斗室的落成是香港建造業一項重大突破，標誌着融合智慧生活與創新協作的現代化設計概念。

▲ 創新斗室樓高17層，使用組裝合成建築法興建。（香港科技園公司提供圖片）

建造業議會主席陳家駒指，很高興見到越來越多項目採用組裝合成建築法，相信創新斗室能啟發未來更多建築以此模式興建，議會已推出有關法定要求指引供業界參考及跟隨，以提高行業的生產率、安全性和環境標準。

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責任編輯：徐紹軒