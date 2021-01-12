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母親的抉擇獲市民捐贈紙尿片和濕紙巾足夠一年使用量　指儲物空間已滿毋須再捐贈

社會 22:09 2021/01/12

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母親的抉擇於上星期四在社交平台上指由於原有的尿片捐贈一事告吹，惟機構庫存量僅不足兩周，呼籲市民踴躍捐贈。(資料圖片)

母親的抉擇上周四(1月7日)在社交網站告急，因為原有尿片捐贈一事突然告吹，惟機構尿片庫存量僅不足兩周使用，情況嚴峻下，呼籲市民踴躍捐贈紙尿片和濕紙巾。

該機構於今(12日)在社交網上表示，收到來自社區大眾的熱烈支持和迴響，遠超預期十分感動、感恩，又指目前送達的物資已超過該機構所需，紙尿片和濕紙巾足夠一年的使用，而且儲物空間已滿，故懇請目前不需要再捐贈，並衷心感謝市民的回應。

我們懷著興奮的心情匯報：我們的紙尿片和濕紙巾足夠讓我們這一年使用，特別是已知道本星期仍將有物資運送到來。如果您打算但尚未訂購紙尿片或濕紙巾，我們所有儲物空間已滿。

如果您想通過穩定供應尿片、濕紙巾、奶粉等，和我們其它需要物品來幫助我們照顧孩子，請積極考慮成為每月捐助者或作一次性的捐助。 更多詳細信息，請登入https://www.motherschoice.org/en/donate/

母親的抉擇行政總裁艾利雅更親自拍片講述事件，對於幾日以來社會大眾積極回應，表示感動與感激，更感到驚訝，她感謝香港人無比慷慨和團結一心各盡所能的精神，「令我們懷有希望，我們對未來、對我們孩子的未來，以及對香港我們的城市充滿希望。」

艾利雅說出，過去幾天許多香港的有心人，不但在社交網站分享訊息，更開始捐贈尿片，這些人來自社會各界，來自這城市的每個角落，甚至是一些已經不再居住香港的人士，他們有些是鄰舍團體、社區組織、教會主日學、小組、學校團體。

他們有些是有小孩的家庭，最感動我的故事，在周末來到這裡的一位年輕媽媽，一名新手媽媽，她說我自己有一個小孩子，但我真的很想幫忙，所以我找來了一些自己孩子的物品，我帶來了我孩子的尿片，因為我想和那些孩子們分享，這些在香港沒有母親的孩子分享。

(資料圖片)

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責任編輯：洪芷晴

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