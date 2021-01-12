母親的抉擇獲市民捐贈紙尿片和濕紙巾足夠一年使用量　衷心感謝市民的回應

▲ 母親的抉擇行政總裁艾利雅更親自拍片講述事件，對於幾日以來社會大眾積極回應，表示感動與感激。

母親的抉擇上周四(1月7日)在社交網站告急，因為原有尿片捐贈一事突然告吹，惟機構尿片庫存量僅不足兩周使用，情況嚴峻下，呼籲市民踴躍捐贈紙尿片和濕紙巾。

母親的抉擇於今(12日)在社交網上表示，收到來自社區大眾的熱烈支持和迴響，捐贈尿片數目遠超預期，表示十分感動、感恩。又指目前送達的物資已超過該機構所需，紙尿片和濕紙巾足夠一年的使用，而且儲物空間已滿，故懇請目前不需要再捐贈，並衷心感謝市民的回應。

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母親的抉擇行政總裁艾利雅更親自拍片講述事件，對於幾日以來社會大眾積極回應，表示感動與感激，更感到驚訝，她感謝香港人無比慷慨和團結一心各盡所能的精神，「令我們懷有希望，我們對未來、對我們孩子的未來，以及對香港我們的城市充滿希望。」

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艾利雅說出，過去幾天許多香港的有心人，不但在社交網站分享訊息，更開始捐贈尿片，這些人來自社會各界，來自這城市的每個角落，甚至是一些已經不再居住香港的人士，他們有些是鄰舍團體、社區組織、教會主日學、小組、學校團體。

他們有些是有小孩的家庭，最感動我的故事，在周末來到這裡的一位年輕媽媽，一名新手媽媽，她說我自己有一個小孩子，但我真的很想幫忙，所以我找來了一些自己孩子的物品，我帶來了我孩子的尿片，因為我想和那些孩子們分享，這些在香港沒有母親的孩子分享。

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責任編輯：洪芷晴