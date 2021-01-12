【小一派位】適齡跨境學童人數大減　屯門東元朗東大埔3校網被剔出統一派位專網

▲ 今年9月入讀小一跨境學童使用的「統一派位選校名單」，只餘下5個校網。（資料圖片）

今年9月入讀小一學童須於本月30至31日完成統一派位選校手續。因應2013年零雙非政策實施，升小跨境學童人數自2019年起大減，教育局今日（12日）公布，適用於小一統一派位的跨境學童專屬校網數目，本年度起由8個減至5個，屯門東（71校網）、元朗東（74校網）及大埔（84校網）共3個校網被剔出專網。

教育局今日公布修訂為跨境學童提供的「統一派位選校名單」，名單內可供選擇的學校，會修訂為包括鄰近出入境管制站5個學校網，包括屯門西（70校網）、天水圍（72校網）、上水（80校網）、粉嶺（81校網）及沙頭角（83校網）的學校。

上述獲保留的5個校網內所有學校，仍均須按其暫定小一班級，每班提供最少1個學位予計劃跨境上學的申請兒童。

教育局會考慮上述5個校網內個別學校的情況，特別是一向取錄較多跨境學童的學校，若有關學校提出申請，在照顧居於有關學校網或地區的申請兒童小一學位需求的大前提下，考慮讓這些學校將更多的學位撥入為計劃跨境上學的申請兒童提供的「統一派位選校名單」。

至於2019年起將鄰近港珠澳大橋香港口岸的東涌98校網部分學校納入專網的安排不變。

局方表示，日後將視乎實際需求調整有關學校及學額數目，於每年1月致函計劃跨境上學的申請兒童的家長，並附上有關統一派位選校名單。

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責任編輯：馮琪雅