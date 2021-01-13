【新冠疫苗】巴西最新臨床測試顯示 科興疫苗「整體有效率」為50.38%

本港先後就三款不同的新冠肺炎疫苗與應商訂立採購協議，其中包括中國藥廠科興生物（Sinovac Biotech）研發的疫苗。但據外電報道，中國科興研發的新型冠狀病毒疫苗，在巴西境内進行的後期測試結果顯示，總體有效率為百分之50.38。

綜合外媒報道，負責進行測試的研究機構、巴西聖保羅布坦坦研究所曾表示，科興疫苗的有效率為78％至100％，可提供針對嚴重疾病的全面保護。但研究所在最新的報告中，將一些輕度病徵及無症狀患者的數據亦計入其中，=。令疫苗整體有效率降至50.38%。

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布坦坦研究所臨床研究醫學主任Ricardo Palacios表示，新的數據中，包括了一些不用接受治療的輕度患者。而巴西的試驗側重於疫情嚴重時候的前線醫療人員，包括長者，因此無法直接將結果與其他測試或疫苗比較。

布坦坦研究所先後多次延遲公布研究結果的數據，稱與科興簽訂的合同中有保密協議。據世衛早前對新冠病毒疫苗的研發設立目標，疫苗的有效率至少要達50%。

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責任編輯：羅嘉欣