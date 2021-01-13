【新冠肺炎】新增2間餐廳曾有確診者到訪　無病徵患者曾訪長沙灣廣場大家樂

▲ 新增2間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（12日）新增60宗確診個案，全屬本地感染，包括13宗涉及不明源頭感染，47宗與早前個案相關，累計9,344宗病例；另有約30宗初步確診。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增2間食肆曾有確診人士到訪。



根據衞生防護中心資料，新增的2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：



深水埗 長沙灣廣場 大家樂（08/01/2021 #9283）

元朗 順發大廈 東方(勝記)飯店（09/01/2021 #9237）



一名居於青衣已婚警察宿舍A座的19歲男患者（編號9283）本身無病徵，於1月11日確診。他曾於1月8日到訪長沙灣廣場大家樂，與本地個案有流行病學關連。

另外，一名居於元朗興隆中心的64歲男患者（編號9237）並無病徵，潛伏期內無外遊記錄。他於1月10日確診，前一日（9日）曾到訪元朗順發大廈的東方(勝記)飯店。

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責任編輯：黃泳欣