【琴姐離世】李香琴頭七譚炳文女兒誦經　譚淑瑩為琴姐點燈：早登極樂世界

▲ 李香琴頭七譚炳文女兒誦經，為琴姐點燈：「早登極樂世界。」

入行逾70年的資深藝人李香琴於上周一病逝，終年88歲。琴姐生前與譚炳文堪稱最佳拍檔，而炳哥的女兒譚淑瑩與琴姐亦情同親人。雖然炳哥與琴姐兩位前輩已先後去世，譚淑瑩對琴姐仍然十分有情義。

日前為李香琴的「頭七」，譚淑瑩為琴姐點燈誦經，祈願對方早登極樂世界。

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▲ 譚淑瑩分享與琴姐三年前拍下的照片。（Facebook圖片）

為琴姐點燈

資深藝人李香琴於1月4日病世，終年88歲，家人將於本月25日假紅磡世界殯儀館為其舉行喪禮。日前是琴姐的頭七，與她情同母女的譚淑瑩為琴姐點燈誦經悼念她：「琴姐頭七，聊表心意，點燈誦經迴向。祈願你早登極樂世界，阿彌陀佛。」

譚淑瑩還貼出與琴姐三年前的合照，略施脂粉、塗上鮮紅色指甲油的琴姐精神飽滿。

譚淑瑩接受傳媒訪問時透露，雖然在琴姐病情轉差後仍不時前往探望，但為了尊重對方，希望讓琴姐在大家心中留個好印象，所以不便公開後期的照片。

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▲ 琴姐去年出席譚炳文的喪禮。（經濟日報圖片）

炳哥琴姐合作無間

譚淑瑩的爸爸譚炳文與琴姐非常要好，二人年青時被視為熒幕情侶，在現實中則是工作甚至生意上的好拍檔。

譚淑瑩憶起當年與爸爸和琴姐到外地登台，由於兩位長輩都非常怕黑，最後二人決定同住一間總統套房，分別睡在主人房和客房，同時方便譚淑瑩照顧兩老。

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入行逾70年的琴姐，於2012年曾三度跌倒，健康變差，開始淡出幕前。於2013年，更傳出琴姐患腦退化消息。

直到2015年9月，琴姐好朋友譚炳文曾向傳媒透露，琴姐曾爆血管中風，並指琴姐患腦退化症，故他不會前往探望，免得見到琴姐時內心不舒服。譚炳文於去年9月因肺癌病逝，而琴姐則在去年12月開始身體狀況急速惡化，今年初與世長辭。

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