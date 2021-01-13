【在職媽媽】港媽產後復工泵奶擺滿雪櫃　打工仔大呻噁心︰打開雪櫃見到有啲想嘔

▲ 港媽產後復工泵奶擺滿公司雪櫃，有打工仔大呻噁心。

不少媽媽為了事業家庭兩得意，只好選擇做在職媽媽，然而職場上同事未必會理解在職媽媽的辛酸。一名打工仔於網上討論區發帖，大呻公司有女同事剛產後復工，她在上班期間多次泵奶至接近塞爆辦公室的雪櫃，更稱「打開雪櫃見到有啲想嘔」。

一名打工仔於網上討論區以「女同事係咁泵奶，Pantry雪櫃無位擺」為題發帖，指日前與辦公室的茶水姐姐聊天，得悉每天從午餐後開始，打開雪櫃便會看見2瓶奶，2個小時後又會多2瓶奶，在放工前也會多2瓶奶，「全格得佢啲奶，無人敢放飯盒入去」。打工仔無奈表示，情況已經維持近一個星期，

雖然同事係靚女，但完全唔搵嘢擋住，見到就有啲想嘔。

女同事聲稱奶量多至漏出來

打工仔事後忍不住向女同事暗示其奶量多，而女同事也直接回應，聲稱奶量太多，

佢話啲奶好多郁下都漏出黎，成日整濕件衫先要keep住泵，多咗整手工皂到時俾一個我。

女同事這番話，令打工仔大感驚奇。

網民反鬧打工仔︰體諒在職媽媽

不過，有網民不滿打工仔的「苦楚」，認為應體諒在職媽媽的辛酸，「咁人哋有需要，而且喺Lunch之後，應該唔怪得人哋嘅，可以禮貌地叫佢用袋裝好」、「點解奶同飯盒唔可以擺埋一齊，大家都有嘢裝著」及「在職媽媽好辛苦，大家互相體諒吓啦！」

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責任編輯︰王明芳