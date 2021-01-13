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【萬千星輝2020】首度入圍三個獎項空手而回　上位小花何依婷：第一次已好滿足【多圖】

娛樂 11:22 2021/01/13

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首度入圍三個獎項空手而回，上位小花何依婷：「已經好滿足！」

入行僅3年的港姐何依婷獲TVB力捧，安排主持不少綜藝節目，最近更被安排翻拍經典劇集《十月初五的月光》，接演原版佘詩曼的角色「君好」，星途光明。雖然在日前舉行的《萬千星輝賀台慶2020》中，何依婷失落首次入圍的「飛躍進步女藝員」獎，但對於她表示已感非常滿足。

何依婷在去年多次被安排擔任主持人，除綜藝節目《學是學非》以及推銷節目《big big shop超級感謝祭》等，更在許多大型節目例如《萬千星輝賀台慶》、《萬眾同心公益金》、《歡樂滿東華》等，被安排與一眾司儀前輩同場主持節目，她的表現亦非常穩定。

【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】

（instagram圖片）

於日前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2020》中，何依婷更分別入圍「最受歡迎電視女角色」、「飛躍進步女藝員」以及「最佳節目主持」。

雖然未有得到任何獎項，但何依婷卻對於這麼多的「第一次」感到非常滿足。

【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】

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昨晚她貼出頒獎禮當晚的照片，穿著黑色厘士低胸晚裝谷爆上圍，何依婷在照片下方寫道：

第一次出席
第一次有提名
第一次著黑色晚裝
第一次紮起頭髮
當晚能夠有這麼多第一次已經好滿足
而且有提名已經是很好的肯定
恭喜所有的得獎者
每一個獎項背後都付出了許多
有血有淚有汗
我也會繼續加油努力
不斷學習
不斷進步

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現年26歲的何依婷本來任職金融業，於2017年參選香港小姐獲得季軍後入行，被公司安排擔任《學是學非》的主持人而成功「入屋」，過後經常擔演綜藝節目及大型晚會的主持人。

另外，在《機場特警》任女配角表現稱職，在重拍版《十月初五的月光》更「升呢」為女一。

同場加映：尹詩沛專訪

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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