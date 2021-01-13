【新冠肺炎】消息：今日新增逾40宗確診個案　確診個案較昨日減少

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日（13日）新增逾40宗確診個案，確診個案較昨日（12日）減少。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

衞生防護中心公布，油麻地新填地街20﹑22﹑24及26號大廈出現多宗個案，曾於去年12月31日至今年1月12日，在大廈內逗留逾2小時者，須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

此外，昨日（12日）新增9宗個案與中九龍幹線地盤群組相關；青衣救護站群組增3名救護員確診、港九小輪群組亦增3宗個案。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局公布，瑪嘉烈醫院職業治療部再多一名職業治療師確診，其早前的檢測結果呈陰性，至前日（11日）再進行檢測時呈陽性。詳情即看：【下一頁】

屯門醫院一病人在1月6日進行入院篩查，入院時呈陰性並沒有病徵，及後該名病人需轉到另一間醫院，醫院再為該病人檢測時發現呈陽性。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜